Continued Volcanic Eruption Sees Evacuations and Flight Disruptions in Indonesia

Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-Laki was seen spewing ash into the sky in East Flores on Wednesday, November 13, 10 days after an initial eruption.

According to the Indonesia National Disaster Management Authority, nine people have been killed since the volcano began erupting, with more than 11,000 people evacuated, and close to 50 homes and schools damaged.

Footage posted online shows the volcano erupting on Tuesday night, with a tall column of ash filling the sky on Wednesday morning.

Several airlines including Qantas and Jetstar cancelled international flights to Bali on November 12 and 13, as the volcanic ash cloud posed a threat to safety. Credit: @SenyumAee via Storyful

Video Transcript

Kita enggak?

Iya.

Wih Mama ih, ih, ih, lari lari.

di ulang Bintang ke arah Timur itu sebaiknya Bapak ikut saja supaya di sana kita bisa apa namanya atur lebih bagus lagi, lebih baik lagi karena warga boru segala macam.

di bawah.

Banyak yang terpisah juga.

Kami hanya pulang keselamatan disana.

pihak anak anak istri kami ada di sana.

gigit ulang supaya kita bisa Bapaknya kami juga punya waktu terbatas.

Tapi kalau bisa Bapak kalau mau mereka kembali ke tempat pengungsi jangan terlalu larut ya Bapak ya.

Kita semua ini menjaga di sini sudah masuk dari radius yang zona merah sekali.