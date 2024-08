Dad Gives Hilarious Comeback to Daughter’s Birth Year Tattoo

A tattoo reveal in Tucuman, Argentina, didn’t go as planned for a daughter that proudly showed off her new tattoo of her parent’s birth year, only to be met with her dad’s witty comeback, footage posted on August 8 shows.

During a nearly finished family lunch, Camila Perez Bica revealed the month-old tattoo – a secret her mom knew about, but her dad did not.

“My dad is not a big fan of tattoos. And his reaction was very funny,” Perez Bica told Storyful. “He dreams of the day I get my diploma, so his reaction was clearly evident by jumping in with his comments about the day I get my diploma instead of a tattoo.”

Video Transcript

Mira qu lindo pap.

Mientras que tu fecha de nacimiento, si no es Ah y la tuya, mam.

Bueno, pues ya la habas visto.

S, pero ya deja de tatuarte y deja de grabarme.

Est lindo, pero dejar de tanto tatuaje, eh?

Despus a la a la par.

Aqu puedes poner abajo la fecha en la que te vas a recibir y a la par en el da que recibe el ttulo.

Entiende?

