Hilarious Moment Friends Show Up to Gladiator II Screening in Roman Costumes

Some people dressed up for Barbie screenings; Mexican armorer Agustin Perez would rather get decked out in one of his detailed Roman costumes and go to a showing of Gladiator II.

Video taken on November 14 shows Perez and a group of his friends walking through Cinepolis Cruz del Sur in Puebla, Mexico, dressed head-to-toe in impressive Roman outfits made by Perez.

Fellow theatergoers and employees of the cinema can be seen smiling at the enthusiastic group.

Perez told Storyful he is “dedicated to developing Roman and gladiator armor,” and posts regularly about his creations on TikTok. Credit: Agustin Perez via Storyful

Video Transcript

Porque me sigan escuchando bien y su en tengo su para, Pero diez, diez minutos para la para, Mire que otra vez cinco, cuarenta y cinco por mayora nos sale ms barato un chorro.

Nos vestimos ms barato, ms como un chorizo.

En la de arriba se todos arriba.

No se hasta arriba, No, pero en La mancha s. Se ve bien todo ac arriba.

S, me dicen que s. Le cobro tres para la y su traje.

Y sale gratis la foto.

No, Don Ricardo, para comprar que las entradas.

Toma las entradas.

Adis.