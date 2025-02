Luis Rubiales Says Jenni Hermoso 'Consented' to Infamous World Cup Kiss

Former Spanish football chief Luis Rubiales testified at his trial on Tuesday, February 11, where he said Jenni Hermoso “consented” to the kiss he gave her after the 2023 World Cup final.

The infamous kiss, moments after Spain’s victory, sparked protests and demands for Rubiales’s resignation. He denies any wrongdoing.

When asked about the kiss on Tuesday, Rubiales said he asked Hermoso, “Can I give you a kiss?”, to which she replied, he said, “Okay.”

During that trial session, a lip reader was called, who testified that Rubiales could be seen asking the question, but he could not confirm whether Hermoso consented or not.

In court, Hermoso said that she had “never consented” and felt “disrespected”. Credit: Audiencia Nacional via Storyful

Somos campeonas.

Esto es tambin gracias a ti.

Sin ti no lo hubiramos podido conseguir.

Ella me apret muy fuerte debajo de las axilas, me levant y al caer pues le pregunt si puedo darte un besito.

Y me dijo Vale, eso es lo que ocurri.

Le agarr la cabeza con las manos.

Cuando terminamos de darnos el abrazo me quedaron encima de los hombros y al ir a besarnos, despus de que me diera permiso o durante esa frase le agarr la cabeza con las manos.

