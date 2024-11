MTV EMAs 2024: See the Complete Winners List!

The 2024 MTV EMAs aired live on Nov. 10

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic; Jeff Kravitz/FilmMagic Eminem; Taylor Swift

The results are in for the 2024 MTV EMAs!

For the show’s 30th anniversary, the MTV Europe Music Awards returned to the U.K. with Manchester’s Co-op Live serving as the official venue for music’s biggest global celebration on Sunday, Nov. 10.

Voting opened with Taylor Swift leading the pack with seven nods, including best artist, best video, best pop and biggest fans.

Never miss a story — sign up for PEOPLE's free daily newsletter to stay up-to-date on the best of what PEOPLE has to offer​​, from celebrity news to compelling human interest stories.

Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx and Sabrina Carpenter came in next — each with five nominations, for categories such as best song, best video and best artist. Other top contenders with four nominations each included Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, LISA and first-time nominees Chappell Roan and Tyla.

Kehlani and Tinashe were among the 19 nominees up for their first-ever MTV EMA nomination.

Related: Everything to Know About the 2024 MTV EMAs: Performers, Nominees and How to Watch

See the full list of 2024 MTV EMAs winners below:

BEST SONG

Ariana Grande – "we can’t be friends (wait for your love)"

Benson Boone – "Beautiful Things"

Beyoncé – "TEXAS HOLD ‘EM"

Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"

Chappell Roan – "Good Luck, Babe!"

Sabrina Carpenter – "Espresso" - WINNER

BEST VIDEO

Ariana Grande – "we can’t be friends (wait for your love)"

Charli xcx - "360"

Eminem - "Houdini"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight" - WINNER

BEST ARTIST

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift — WINNER

BEST COLLABORATION

Charli xcx & Billie Eilish – "Guess" featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – "Like That"

Lady Gaga, Bruno Mars – "Die With a Smile"

LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN" — WINNER

Peso Pluma, Anitta - "BELLAKEO"

Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight"

BEST NEW

Ayra Starr

Benson Boone — WINNER

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

BEST POP

Ariana Grande — WINNER

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BEST AFROBEATS

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla - WINNER

BEST ROCK

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher - WINNER

The Killers

BEST LATIN

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma — WINNER

Rauw Alejandro

Shakira

Sending all my love to @_PesoPluma on his #MTVEMAs Best Latin win 🥰 pic.twitter.com/HcX3dz0aJZ — MTV (@MTV) November 10, 2024

BEST K-POP

Jimin — WINNER

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

BEST ALTERNATIVE

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons — WINNER

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris - WINNER

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

BEST HIP-HOP

Central Cee

Eminem — WINNER

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Sending a HUGEEE congratulations to @Eminem for taking home the #MTVEMA for Best Hip-Hop!! pic.twitter.com/CGfWMbkbZY — MTV (@MTV) November 10, 2024

BEST R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla — WINNER

Usher

Victoria Monét

BEST LIVE

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift — WINNER

Travis Scott

BEST PUSH

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM — WINNER

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

BIGGEST FANS

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA - WINNER

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

MTV EMA 2024 BEST REGIONAL ACT NOMINEES

BEST AFRICAN ACT

Asake

Ayra Starr

DBN Gogo

Diamond Platnumz

TitoM & Yuppe

Tyla

BEST ASIA ACT

BINI

ILLIT

Mahalini

MASDO

Sakurazaka46

BEST AUSTRALIAN ACT

Confidence Man

CYRIL

Kylie Minogue

Sia

The Kid LAROI

Troye Sivan

BEST AUSTRIAN ACT

Bilderbuch

Christina Stürmer

Esther Graf

Money Boy

RAF Camora

Wanda

BEST BRASILIAN ACT

Jão

Luisa Sonza

Matuê

Pabllo Vittar

Pedro Sampaio

BEST CANADIAN ACT

AR Paisley

Kaytranada

Nelly Furtado

Shawn Mendes

Tate McRae

BEST CARIBBEAN ACT

Eladio Carrion

Luar la L

Myke Towers

YovngChimi

Young Miko

BEST DUTCH ACT

Claude

Jonna Fraser

Mr. Belt & Wezol

Roxy Dekker

Son Mieux

BEST FRENCH ACT

Aya Nakamura

Dadju & Tayc

GIMS

Pierre Garnier

Slimane

Vitaa

BEST GERMAN ACT

AYLIVA

K.I.Z

Luciano

Pashanim

Shirin David

BEST INDIA ACT

Armaan Malik

Chirag Todi

Dee MC & EPR

Hanumankind

Kamakshi Khanna

Mali

BEST ITALIAN ACT

Angelina Mango

Annalisa

Ghali

Mahmood

The Kolors

BEST ISRAELI ACT

Agam Buhbut

Anna Zak

Noa Kirel

Shahar Saul

Shahar Tavoch

BEST LAT AM CENTRAL ACT

Beele

Blessd

Kapo

Manuel Turizo

Sofia Castro

BEST LAT AM NORTH ACT

Danna

El Malilla

Gabito Ballesteros

Natanael Cano

YeriMua

BEST LAT AM SOUTH ACT

Dillom

Emilia

Luck Ra

Maria Becerra

Trueno

BEST NORDIC ACT

Alesso

girl in red

Laufey

Swedish House Mafia

Zara Larsson

BEST POLISH ACT

Daria Zawiałow

Kacperczyk

Kwiat Jabłoni

Pro8l3m

Zalewski

BEST PORTUGUESE ACT

Bárbara Bandeira

Bárbara Tinoco

Dillaz

Ivandro

Slow J

BEST SPANISH ACT

Ana Mena

Belén Aguilera

Dani Fernández

Lola Indigo

Mikel Izal

BEST SWISS ACT

Benjamin Amaru

Faber

Nemo

Priya Ragu

Stress

BEST UK & IRELAND ACT

Central Cee

Charli xcx

Chase & Status

Dua Lipa

Hozier

RAYE — WINNER

BEST US ACT