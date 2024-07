Puppy's Face Swells After Eating a Bee

A poor puppy was left with a swollen face after swallowing a bee in Odense, Denmark.

Video from Mathias Daa Jakobsen shows Pepsi the puppy as he normally looks, and with his “whole face blown up” after munching a bee.

“My dog thinking about that time he ate a bee and had to be rushed to the vet,” Daa Jakobsen captioned the video. Credit: Mathias Daa Jakobsen via Storyful

