Sports scoreboard for Sunday, March 31, 2024
Sunday's Scoreboard
NHL
Vancouver 3 Anaheim 2
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AHL
San Jose 4 Calgary 1
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MLB
American League
Toronto 9 Tampa Bay 2
N.Y. Yankees 4 Houston 3
Detroit 3 Chicago White Sox 2
L.A. Angels 4 Baltimore 1
Kansas City 11 Minnesota 0
Oakland 4 Cleveland 3
Boston 5 Seattle 1
National League
San Diego 13 San Francisco 4
L.A. Dodgers 5 St. Louis 4
Philadelphia 5 Atlanta 4
Milwaukee 4 N.Y. Mets 1
Pittsburgh 9 Miami 7 (10)
Cincinnati 6 Washington 5
Arizona 5 Colorado 1
Interleague
Chicago Cubs 9 Texas 5
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NBA
Philadelphia 135 Toronto 120
Denver 130 Cleveland 101
L.A. Clippers 130 Charlotte 118
L.A. Lakers 116 Brooklyn 104
Miami 119 Washington 107
Dallas 125 Houston 107
Chicago 109 Minnesota 101
Golden State 117 San Antonio 113
Oklahoma City 113 New York 112
Sacramento 127 Utah 106
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MLS
Atlanta 3 Chicago 0
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The Canadian Press