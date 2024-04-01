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Sports scoreboard for Sunday, March 31, 2024

The Canadian Press
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Sunday's Scoreboard

NHL

Vancouver 3 Anaheim 2

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AHL

San Jose 4 Calgary 1

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MLB

American League

Toronto 9 Tampa Bay 2

N.Y. Yankees 4 Houston 3

Detroit 3 Chicago White Sox 2

L.A. Angels 4 Baltimore 1

Kansas City 11 Minnesota 0

Oakland 4 Cleveland 3

Boston 5 Seattle 1

National League

San Diego 13 San Francisco 4

L.A. Dodgers 5 St. Louis 4

Philadelphia 5 Atlanta 4

Milwaukee 4 N.Y. Mets 1

Pittsburgh 9 Miami 7 (10)

Cincinnati 6 Washington 5

Arizona 5 Colorado 1

Interleague

Chicago Cubs 9 Texas 5

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NBA

Philadelphia 135 Toronto 120

Denver 130 Cleveland 101

L.A. Clippers 130 Charlotte 118

L.A. Lakers 116 Brooklyn 104

Miami 119 Washington 107

Dallas 125 Houston 107

Chicago 109 Minnesota 101

Golden State 117 San Antonio 113

Oklahoma City 113 New York 112

Sacramento 127 Utah 106

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MLS

Atlanta 3 Chicago 0

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The Canadian Press