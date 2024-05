Thousands March in Madrid to Preserve Public Healthcare

Thousands of people marched in Madrid, Spain, on Sunday, May 19, to demand the country maintain public healthcare.

Footage filmed by photographer Miguel Candela shows people marching and chanting near the Cibeles Fountain in Central Madrid on Sunday.

Reports said the demonstrators have accused Spain’s right-wing politicians of trying to dismantle public primary healthcare in the country. Credit: Miguel Candela via Storyful

Video Transcript

S. No, seor, se bye la por esta plaza de fieles, pero Dios mo!

Pero si esto es lo mejor del mundo dignidad, dignidad y respeto para la ciudadana.

Queremos que las sanitarias y los sanitarios sean tratados con dignidad.

No vamos a parar, Estamos rcord, Garca, somos personas, somos personas.

La salud es un derecho, no hay que salir a la calle a defender nuestros derechos porque lo hemos pagado, lo hemos pagado y son nuestros derechos y no vamos a parar, No vamos a parar.

Estamos defendiendo la vecinos y vecinos de barrios y pueblos de Madrid.

Volvemos a salir por eso s.