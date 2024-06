'Tragic Night': Primary School in Argentinian Resort Town Burns Down

An Argentinian resort lost its only primary school to fire on June 23, with a local woman describing it as a “tragic night for our town”.

A local radio station said snowy conditions hampered the firefighting response to the school, in the lakeside town of Caviahue.

Footage by local Ivanna Olivares shows the fire burning as she and others look on.

“A tragic night for our town. A fire that could have been avoided. A fire that could have taken many lives,” Olivares wrote.

“It is difficult to express all the emotions that surround this sad event. Desolation, despair, disbelief, and incomprehension invade us at this time,” the local educational authority said.

No injuries were reported. Credit: Ivanna Olivares via Storyful

Video Transcript

Se prende fuego en la escuela.

La escuela de Cabia hace aos.

Ay, no!

Hace aos que pedimos que se cambie esa caldera y no nos escucha.

Dios, hace ms de una hora no se puede controlar el fuego.

Ah, no?

Realmente me da tristeza con este hace ms de dos horas Y no se puede controlar el fuego realmente una tragedia.

Una tragedia que se podra haber evitado claramente.

Hace ms de diez aos que se mandan notas al Ministerio de Educacin, a las autoridades correspondientes.

Porque la caldera de jardn, ah est el jardn.

Y ah fue el foco que ah estn las calderas, eh?

Ya andaba mal.

Haca bastante tiempo y y hoy ya fue?

S, se prendi fuera todo, no a eh, necesito que s. No pas el tu No lo vi.