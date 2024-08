Un concejal de Fresno reúne apoyo para su candidatura al Senado estatal en 2026. ¿Quién lo respalda?

(English below)

A la Senadora estatal Anna Caballero, demócrata de Merced, todavía le quedan dos años en el cargo antes de enfrentar los límites de mandato, pero eso no impide que un candidato comience temprano la campaña.

El concejal de la ciudad de Fresno, Nelson Esparza anunció su candidatura como demócrata para el 14.° Distrito del Senado estatal la semana pasada. Ya está acumulando apoyos para las elecciones, que se llevarán a cabo en 2026.

El último en anunciar su respaldo es el congresista Jim Costa, demócrata de Fresno, cuyo distrito 21 del Congreso se superpone con parte del distrito 14 del Senado en Fresno y el sur del condado de Fresno. Esparza dijo que conoce al congresista desde que comenzó a involucrarse en la política electoral hace unos nueve años.

“Tengo confianza en que Nelson Esparza representará bien a nuestro Valle”, dijo Costa en una declaración preparada, “y estoy orgulloso de respaldarlo para el Senado estatal”.

Esparza dijo que estaba contento de recibir el respaldo de Costa.

“Es un gran honor tener el apoyo de mi congresista mientras me postulo para representar a los condados de Fresno, Madera y Merced…”, dijo Esparza al Bee esta semana.

“No se puede hablar de liderazgo en el Valle Central sin hablar de Jim Costa”, agregó. “Ha representado cada rincón de nuestro Valle en un momento u otro a lo largo de su distinguida carrera”.

Costa ha sido legislador en el Valle durante 46 años, sirviendo primero en la Asamblea estatal de 1978 a 1994, y en el Senado estatal de 1994 a 2002. Fue elegido para el Congreso en 2004 y este año se postula para la reelección en el Distrito 21 del Congreso.

Esparza, de 33 años, fue elegido al Concejo Municipal de Fresno en 2018 para representar el Distrito 7, que cubre partes del centro y el este de Fresno. Fue reelegido en 2022 y dejará su cargo a finales de 2026.

El Distrito Senatorial 14 abarca las partes sur y oeste del condado de Fresno, la mitad oeste del condado de Madera y la mayor parte del condado de Merced. A partir de julio, el registro de votantes del distrito es de 43.1% demócrata, 25.9% republicano, 4.1% independiente estadounidense y 22.5% que no declara preferencia partidaria.

Esparza, quien se crió en Madera, tiene una licenciatura en economía de la Universidad de California, Riverside y una maestría en políticas públicas de la Universidad de California, Los Ángeles. Además de su trabajo en el Ayuntamiento, ha enseñado clases de economía como instructor a tiempo parcial en el Fresno City College.

Esparza había presentado previamente una declaración de intenciones y había establecido un comité de financiación de campaña para postularse para la Junta Estatal de Ecualización en 2026. “Recientemente decidí poner fin a mi exploración para (Ecualización) y postularme para seguir representando a nuestras comunidades del Valle en una capacidad legislativa”, dijo Esparza al Bee esta semana. Agregó que pondrá fin a ese comité de campaña.

Esparza fue elegido fideicomisario de la Junta de Educación del Condado de Fresno en 2016 y cumplió parte de un mandato de cuatro años antes de postularse y ganar la elección para el Concejo Municipal.

Su mandato en el Concejo Municipal no ha estado exento de controversias. Como presidente del consejo en 2022, Esparza se vio envuelto en un conflicto con el entonces fiscal de la ciudad, Doug Sloan, en el que supuestamente amenazó con hacer que Sloan fuera despedido si no seguía las instrucciones de trabajar solo con una mayoría del consejo de tendencia liberal. Sloan dejó su trabajo en Fresno en abril de 2022 para ocupar un puesto similar en Santa Mónica.

El altercado llevó a la oficina del fiscal de distrito del Condado de Fresno a presentar un cargo de delito grave penal por intento de extorsión contra Esparza. Posteriormente, un juez redujo ese cargo a un delito menor antes de que el fiscal del distrito retirara los cargos por completo en noviembre de 2022.

Desde que anunció su candidatura, Esparza ha conseguido el respaldo de funcionarios electos locales, incluidos los colegas del Ayuntamiento de Fresno Luis Chávez, Mike Karbassi y Tyler Maxwell, tres miembros del Ayuntamiento de Madera; una variedad de miembros de las juntas directivas de los distritos de escuelas y colegios comunitarios locales; organizaciones laborales locales y del Valle; y líderes locales del partido demócrata.

Pero no todos los respaldos son demócratas. El alcalde de Fresno, Jerry Dyer, republicano, también está dando su apoyo a Esparza. “He visto a Nelson Esparza en acción de primera mano en el Ayuntamiento”, dijo Dyer en una declaración preparada. “Es un líder único que sabe cómo unir a la gente para resolver problemas y hacer las cosas. Necesitamos más de eso en Sacramento...”

Esparza está comenzando la campaña con un considerable fondo de reserva. Entre su comité de candidatos al Concejo Municipal de 2022 y el comité registrado para una posible candidatura a la Junta Estatal de Igualación, Esparza informó que tenía más de $108,000 en efectivo a mano al 30 de junio.

Otra posible candidata, la concejal de la ciudad de Sanger Esmeralda Hurtado, había presentado una declaración de intención de postularse en el Distrito Senatorial 14 y había establecido un comité de campaña, pero puso fin a su candidatura en diciembre de 2022.

Fresno Councilmember Nelson Esparza seeks state Senate seat in 2026







State Sen. Anna Caballero, a Democrat from Merced, still has two years left in office before she faces term limits, but that’s not keeping one challenger from getting an early start on campaigning.

Fresno City Councilmember Nelson Esparza announced his candidacy as a Democrat for the 14th Senate District last week. He’s already racking up endorsements for the election, which is in 2026.

The latest to announce his backing is Rep. Jim Costa, D-Fresno, whose 21st Congressional District overlaps part of the 14th Senate District in Fresno and southern Fresno County. Esparza said he has been acquainted with the congressman since he began getting involved in electoral politics about nine years ago.

“I have confidence that Nelson Esparza will represent our Valley well,” Costa said in a prepared statement, “and I am proud to endorse him for State Senate.”

Esparza said he was pleased to receive Costa’s endorsement.

“It’s a tremendous honor to have the support of my Congressman as I run to represent Fresno, Madera and Merced counties … ,” Esparza told The Bee this week.

“You can’t talk about leadership in the Central Valley without talking about Jim Costa,” he added. “He has represented every corner of our Valley at one point or another throughout his distinguished career.”

Costa has been a legislator in the Valley for 46 years, serving first in the state Assembly from 1978 to 1994, and in the state Senate from 1994 to 2002. He was elected to Congress in 2004 and this year is running for re-election in the 21st Congressional District.

Esparza, 33, was elected to the Fresno City Council in 2018 to represent District 7, which covers parts of central and east Fresno. He was re-elected in 2022 and will be termed out at the end of 2026.

The 14th Senate District encompasses the southern and western portions of Fresno County, the western half of Madera County, and most of Merced County. As of July, the district’s voter registration is 43.1% Democrat, 25.9% Republican, 4.1% American Independent, and 22.5% declaring no party preference.

Esparza, who was raised in Madera, has a bachelor’s degree in economics from the University of California, Riverside and a master’s degree in public policy from the University of California, Los Angeles. In addition to his work on the City Council, he has taught economics as a part-time instructor at Fresno City College.

Esparza had previously filed a statement of intention and established a campaign finance committee to run for the State Board of Equalization in 2026. “I recently decided to end my exploration for (Equalization) and run to continue representing our Valley communities in a legislative capacity,” Esparza told The Bee this week. He added that he will be terminating that campaign committee.

Esparza was elected as a trustee of the Fresno County Board of Education in 2016 and served part of one four-year term before he ran for and won election to the City Council.

His tenure on the City Council has not been without controversy. As the council president in 2022, Esparza became embroiled in a conflict with then-City Attorney Doug Sloan in which he allegedly threatened to get Sloan fired if he didn’t follow directions to work only with a liberal-leaning council majority. Sloan left his Fresno job in April 2022 to take a similar post in Santa Monica.

The dustup led to the Fresno County District Attorney’s office filing a criminal felony charge of attempted extortion against Esparza. That charge was later reduced by a judge to a misdemeanor before the DA dropped the charges entirely in November 2022.

Since announcing his candidacy, Esparza has piled up a string of endorsements from local elected officials, including Fresno City Council colleagues Luis Chavez, Mike Karbassi and Tyler Maxwell, three members of the Madera City Council; a variety of members of local school and community college district boards of trustees; local and Valley labor organizations; and local Democratic party leaders.

But not all of the endorsements are Democrats. Fresno Mayor Jerry Dyer, a Republican, is also throwing his support behind Esparza. “I’ve seen Nelson Esparza in action firsthand on the City Council,” Dyer said in a prepared statement. “He’s a unique leader who knows how to bring people together to solve problems and get things done. We need more of that in Sacramento. …”

Esparza is starting the campaign with a sizable war chest. Between his 2022 City Council candidate committee and the committee registered for a potential run for the state Board of Equalization, Esparza reported more than $108,000 in cash on hand as of June 30.

Another would-be candidate, Sanger City Councilmember Esmeralda Hurtado, had filed a statement of intention to run in the 14th Senate District and established a campaign committee, but ended her candidacy in December 2022.