Venezuelan Opposition Leader Calls for Protests Ahead of Maduro’s Swearing-In

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado has called for protests nationwide on January 9, the day before Nicolas Maduro’s scheduled swearing-in for a new term as president.

“Venezuelans, the time has come. We have longed so much to meet again, to embrace each other with confidence, with joy, with the hope that a bright future is beginning for all in our country,” Machado says in a video released on January 8. “We all know that this is over. Venezuela will no longer be pitied.”

Both Maduro and the opposition candidate Edmundo Gonzalez Urrutia claimed victory in the wake of the country’s July election.

The United States has officially recognized Gonzalez as the president-elect, with Secretary of State Antony Blinken saying he won “resoundingly” and calling for “respect for the will of the voters.”

President Joe Biden met Gonzalez in Washington on January 6, and described him as the man “who should be taking the oath of office”.

In a message addressed to the Venezuelan Army, Gonzalez said “I must assume the role of commander in chief.” Credit: Maria Corina Machado via Storyful

Video Transcript

Venezolanas, venezolanos.

Lleg la hora.

Hemos anhelado tanto reencontrarnos, abrazarnos todos con confianza, con alegra, con la esperanza de que comience un futuro luminoso para todos.

En nuestro pas dejamos atrs las divisiones, la tristeza, los miedos, la separacin, Cunto hemos crecido Esto que tenemos nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo, con inteligencia, con la verdad, con el amor y siempre, siempre, de la mano de Dios.

Todos sabemos que esto se acab.

Venezuela ya no dar lstima a la gente de otros pases.

Dar orgullo a los venezolanos.

Ahora toca concretar la tarea y cada uno tiene su parte como una orquesta.

Maana nos encontramos en los pueblos y ciudades de toda Venezuela, a las diez de la maana y en cientos de ciudades alrededor del mundo.

Somos un pas que tiene tres colores y que quiere sus tres colores unidos.

Por eso aquellos de ustedes que maana los obligan a salir con una franela roja, yo les digo salgan y vnganse con nosotros.

Celebremos juntos.

Venezuela es ya un ro crecido que se alimenta de cada uno de nosotros, aportando nuestra energa creadora y transformadora.

Esta enorme fuerza que se ha ido acumulando lleg ya al punto donde se desborda y es imparable.

Inde temible Que el miedo nos tenga miedo.

Vamos todos juntos.

Venezuela te necesita, nos necesita.

T tienes que ser parte de la historia.

Venezolanos.

Nos vemos maana juntos hasta el final.

Gloria al bravo pueblo, no?