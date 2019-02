Vic Open women's golf scores

BARWON HEADS, Australia (AP) — Scores Friday from the women's Vic Open at 13th Beach Golf Links:

Second Round=

?Kim Kaufman, United States ?66-66_132

?Haru Nomura, Japan ?67-67_134

?Su Oh, Australia ?67-68_135

?Charlotte Thomas, England ?68-68_136

?Alena Sharp, Canada ?69-69_138

?Olivia Cowan, Germany ?68-70_138

?Marissa Steen, United States ?68-70_138

?Karrie Webb, Australia ?73-65_138

?Alison Lee, United States ?68-71_139

?Felicity Johnson, England ?65-74_139

?Kristen Gillman, United States ?72-67_139

?Haeji Kang, Southy Korea ?71-69_140

?Pei-Ying Tsai, Taiwan ?69-71_140

?Kendall Dye, United States ?72-68_140

?Lindsey Weaver, United States ?70-70_140

?Holly Clyburn, England ?70-70_140

?Celine Boutier, France ?69-71_140

?a-Yae Eun Hong, South Korea ?68-72_140

?Mariajo Uribe, Colombia ?69-71_140

?Marianne Skarpnord, Norway ?71-69_140

?Dani Holmqvist, Sweden ?70-70_140

?Anne-Catherine Tanguay, Canada ?66-74_140

?Katherine Kirk, Australia ?72-68_140

?Linnea Strom, Sweden ?73-68_141

?Sarah Kemp, Australia ?70-71_141

?Lauren Stephenson, United States ?69-72_141

?a-Stephanie Kyriacou, Australia ?69-72_141

?Benyapa Niphatsophon, Thailand ?71-70_141

?Ashleigh Buhai, South Africa ?72-69_141

?Prima Thammaraks, Thailand ?69-72_141

?Georgia Hall, England ?70-71_141

?Jodi Ewart Shadoff, England ?71-70_141

?Bronte Law, England ?71-71_142

?Karis Davidson, Australia ?68-74_142

?Noemi Jimenez Martin, Spain ?70-72_142

?Christine Wolf, Austria ?74-68_142

?Daniela Darquea, Ecuador ?72-70_142

?Morgan Pressel, United States ?70-72_142

?Jaclyn Lee, Canada ?73-69_142

?Teresa Lu, Taiwan ?69-73_142

?Pannarat Thanapolboonyar, Thailand ?72-71_143

?Stephanie Na, Australia ?72-71_143

?Nuria Iturrios, Spain ?71-72_143

?Silvia Banon, Spain ?73-70_143

?Thidapa Suwannapura, Thailand ?74-69_143

?Ayako Uehara, Japan ?71-72_143

?Brittany Marchand, Canada ?73-70_143

?Mel Reid, England ?70-73_143

?Brianna Do, United States ?71-72_143

?Peiyun Chien, Taiwan ?69-74_143

?Isi Gabsa, Germany ?70-73_143

?Catriona Matthew, Scotland ?72-71_143

?Lee-Anne Pace, South Africa ?72-72_144

?Azahara Munoz, Spain ?72-72_144

?Ursula Wikstrom, Finland ?75-69_144

?Xiyu Lin, China ?70-74_144

?Maria Torres, Puerto Rico ?70-74_144

?Wichanee Meechai, Thailand ?72-72_144

?Nanna Koerstz Madsen, Denmark ?71-73_144

?Caroline Hedwall, Sweden ?71-73_144

?Jane Park, United States ?68-76_144

?Brittany Lang, United States ?71-73_144

?Mirim Lee, South Korea ?70-74_144

?Suzuka Yamaguchi, Japan ?69-75_144

?Sarah Schmelzel, United States ?71-73_144

___

Among those who failed to make the cut

?Kylie Henry, Scotland ?73-72_145

?Leona Maguire, Ireland ?73-72_145

?Luna Sobron, Spain ?71-74_145

?Munchin Keh, New Zealand ?76-69_145

?Cheyenne Woods, United States ?71-74_145

?Christina Kim, United States ?74-71_145

?Isabelle Boineau, France ?74-71_145

?Yu Liu, China ?74-71_145

?Manon De Roey, Belgium ?67-78_145

?Minjee Lee, Australia ?72-73_145

?Sherman Santiwiwatthanap, Thailand ?73-72_145

?Tiffany Joh, United States ?72-74_146

?Robyn Choi, Australia ?75-71_146

?Dottie Ardina, Phillipines ?71-75_146

?Anne Van Dam, Netherlands ?76-70_146

?Vani Kapoor, India ?71-75_146

?Cheyenne Knight, United States ?70-76_146

?Nicole Broch Larsen, Denmark ?74-72_146

?Paula Creamer, United States ?73-73_146

?Emma Talley, United States ?74-72_146

?Jenny Haglund, Sweden ?72-74_146

?Laura Davies, England ?73-74_147